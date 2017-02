Wenger: seré técnico la campaña próxima, Arsenal o no

El contrato del estratega francés de 67 años expira al final de la temporada y él aún no ha dicho si extenderá un reinado que empezó en 1996, diciendo que la decisión llegará para abril.

"No importa lo que suceda, voy a dirigir un equipo la próxima campaña", dijo Wenger el viernes. "Será aquí o en otra parte".

Las presiones sobre Wenger se han intensificado desde que Arsenal fue aplastado 5-1 por Bayern Munich en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, lo que deja al club al borde de su séptima eliminación consecutiva en esa ronda del torneo. Arsenal nunca ha ganado la copa europea y no gana el cetro de la liga Premier inglesa desde el 2004.

"Incluso si me voy, Arsenal no va a ganar todos sus partidos en el futuro", dijo Wenger. "Es parte de la realidad, hay que aceptarlo. No importa cuánto duele perder partidos".

Con Wenger a las riendas, Arsenal ganó tres títulos de la Premier (1997-98, 2001-02, 2003-04) y seis veces la Copa FA (1997-98, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2013-14, 2014-15)

El dueño de Arsenal Stan Kroenke le dijo a The Associated Press que el club respalda totalmente a Wenger, pero secciones de los hinchas han estado pidiendo su salida por varios años.

"Es un debate eterno cuando estás en un lugar por mucho tiempo y hay una gran decepción", dijo Wenger. "Lo importante es que el club tome la decisión apropiada para el futuro".

Wenger reiteró que ha tenido "muchas oportunidades de ir a otras partes" durante su carrera en Arsenal, pero que estaba comprometido con el club londinense, supervisando la mudada al Emirates Stadium de Highbury en el 2006.

"Me importa este club y me importa su futuro y pienso que es importante siempre que el club esté en buenas manos", dijo Wenger. "¿Seré yo u otra persona?".

Arsenal va cuarto en la Premier y juega el lunes contra el Sutton de quinta división en la Copa FA.