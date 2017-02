Washington elude polémica diplomática que envuelve a asesor

La acción, o la falta de ella, agrega incertidumbre en momentos en que Trump lidia con el presunto primer lanzamiento de misil realizado por Corea del Norte este año y el primero en su presidencia. El mandatario además recibió esta semana a los líderes de Israel y Canadá.

El asesor de política Stephen Miller, designado para hablar el domingo ante los medios en representación del gobierno, se limitó a afirmar que no le correspondía ofrecer una opinión sobre "el sensible asunto".

"No me corresponde decirles qué hay en la mente del presidente", dijo a la cadena de televisión NBC. "Esa es una pregunta para el presidente".

Trump no ha ofrecido comentarios sobre las acusaciones contra Flynn.

Un funcionario de la casa Blanca, que no está autorizado a ser identificado y solicitó el anonimato, indicó el viernes en un comunicado que el presidente tenía absoluta confianza en Flynn. Pero los funcionarios del nuevo gobierno han guardado silencio desde entonces en medio de los efectos secundarios de los reportes de que Flynn habló sobre las sanciones de Estados Unidos contra Rusia en una conversación telefónica del año pasado. El reporte, que apareció por primera vez en The Washington Post, contradijo las negaciones previas de Flynn, así como las realizadas por el vicepresidente Mike Pence en una entrevista por televisión.

Trump ha estado discutiendo la situación con asociados, según una persona que habló con él recientemente y quien pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones privadas.

El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que encabezó la planeación de la transición de Trump antes de la elección, señaló que Flynn tendría que explicar a Trump y al vicepresidente Mike Pence sus declaraciones contradictorias respecto a las conversaciones con el embajador ruso Sergey Kislyak.

"El general Flynn ha asegurado hasta ahora que él no dijo nada semejante al embajador ruso. Creo que ahora afirma que no recuerda si lo hizo o no", declaró Christie a la cadena CNN. "Así que esa es una conversación que va a necesitar tener con el presidente y con el vicepresidente para aclararlo, de manera que la Casa Blanca pueda estar segura que sabe con total precisión lo que ocurrió".

El viernes, varios congresistas demócratas pidieron que se investigue formalmente si Flynn habló sobre las sanciones durante la conversación, lo que podría haber violado una ley estadounidense que prohíbe que ciudadanos se hagan cargo de asuntos diplomáticos

El Kremlin negó el viernes que Flynn y Kislyak hayan hablado sobre las sanciones antes que Trump asumiera el cargo.

La corresponsal de The Associated Press en la Casa Blanca Julie Pace contribuyó a este despacho desde Washington.