Warriors: Kerr es multado por insultar a árbitro

La NBA anunció la multa por los insultos de Kerr que profirió al árbitro Bill Spooner a poco del final del tercer cuarto en la derrota que Golden State sufrió en una prórroga el sábado en Sacramento.

"Sabía que me iban a multar. Me lo merezco", dijo Kerr el lunes.

Kerr gritó varias obscenidades y debió ser contenido por su auxiliar Mike Brown durante la derrota 109-106. Se enojó cuando a Kevon Looney le pitaron un par de faltas en un lapso de 18 segundos.

Kerr indicó que se disculpó con Spooner a través del vicepresidente de operaciones de básquetbol de la NBA, Kiki VanDeWeghe, y que lo hará en persona la próxima vez que a Spooner le toque dirigir en un partido ante los Warriors.

"Empleé palabras inapropiadas. Merezco la multa. Me disculpe con Bill Spooner mediante Kiki ayer. Me disculpará con él la próxima vez que lo vea", indicó Kerr. "No me sorprendió lo mucho que me enojé, pero estuve muy mal con mis palabras".

La liga indicó que Kerr insultó a los árbitros y se tardó demasiado en retirarse de la cancha tras la expulsión.