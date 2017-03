Vuelve a rodar la pelota en el Clausura mexicano

Molestos con las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria contra el paraguayo Pablo Aguilar (América) y el argentino Enrique Triverio (Toluca), los árbitros protagonizaron el primer paro arbitral en México desde la temporada 1978-79.

Originalmente, Aguilar recibió una suspensión de 10 partidos y Triverio ocho, en ambos casos por agredir a árbitros, pero la Comisión de Apelaciones dio marcha atrás y los castigó con un año a los dos para dar por finalizado el conflicto.

Además de Aguilar, América no podrá contar con el zaguero argentino Paolo Goltz ni con el volante ecuatoriano Renato Ibarra, quienes están lesionados. La buena nueva es que volante paraguayo Cecilio Domínguez, reaparecerá luego de una ausencia de más de un mes.

"Sabemos que América tiene un gran potencial pero viene un poco herido por todo lo extra futbolístico y por eso es de cuidado y respeto", dijo el zaguero paraguayo de los universitarios, Gerardo Alcoba. "Puede ser que esto los tenga más unidos y con más fuerza".

América tiene 11 puntos y marcha 13ro, mientras que Pumas acumula 14 unidades y es séptimo.

Un triunfo el domingo en el Estadio Olímpico sobre el rival de la capital mexicana pondría a los universitarios a pelear por la punta, que por ahora ocupa Chivas con 17 unidades.

Antes del encuentro entre Pumas y América, la jornada tiene como aperitivo el partido del sábado entre un Cruz Azul que va por su segundo triunfo en fila en la liga ante el campeón Tigres.

La "Máquina", que hace un par de semanas rompió una cadena de siete partidos sin triunfos, posee sólo nueve puntos y deberá poner el pie en el acelerador sino quiere ver la liguilla por televisión por sexta temporada en fila.

Cruz Azul ha caminado mejor en la Copa Mx y a media semana alcanzó las semifinales.

"El nivel lo tenemos, de eso no dudé ni cuando no se daban los resultados, lo que no ha faltado es demostrarlo y ganar", dijo el entrenador español Paco Jémez. "Ahora nos vamos a enfrentar al actual campeón, un equipo que es probablemente el mejor o uno de los dos mejores de la competición y debemos seguir enfocados en ganar".

Tras un arranque titubeante, Tigres hiló dos triunfos y con sus 11 puntos es 12do. de la clasificación.

También el sábado, pero en Guadalajara, Chivas saldrá a defender la punta del torneo ante un desesperado Veracruz que pelea por no descender.

El "Rebaño Sagrado" no era líder desde el Clausura de 2015. Veracruz tiene nueve puntos y es 16to.

En otros partidos: Puebla-Morelia, Necaxa-Chiapas, León-Toluca, Monterrey-Atlas y Querétaro-Pachuca.