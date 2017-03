Vin Scully no acudirá al primer partido de los Dodgers

No es que Scully se esté lamentando después de haberse retirado tras la última temporada. Dice que está agradecido por cada minuto que pasó con los Dodgers, franquicia en la que comenzó hace 67 años en Brooklyn y luego siguió a Los Ángeles ocho años después. Se siente bendecido por haber trabajado durante todos estos años cubriendo partidos de béisbol, deporte del que se enamoró de niño.

Pero se ha dado cuenta de que después de toda una vida en la cabina radial, ver un partido como fanático es poco apetecible.

"Durante la Serie Mundial por el 77 o 78, hubo un partido en el estadio de los Dodgers con los Yanquis, y yo fui al partido como espectador. No he sido un espectador en mucho, mucho tiempo, y me sentí un poco impaciente por no estar narrando", recordó Scully el martes.

"No sentía el desafío de tratar de describir, precisa y rápidamente, como debería de hacerse. Estuve allí sentado, y no la pasé bien, para ser honesto. Así que me di cuenta de que aunque me encanta el deporte, lo que más me gustaba era relatarlo", puntualizó.

Scully habló con la AP porque la Biblioteca del Congreso ha anunciado que preservará la narración que hizo de un partido entre los Dodgers y los Gigantes de Nueva York en 1957 en el Polo Grounds, la final que jugaron en el antiguo estadio. Ambos equipos fueron transferidos a California después de esa temporada, abriendo el mercado de la costa oeste a las Grandes Ligas.

La narración que hizo Scully del partido perfecto que tuvo Sandy Koufax en 1965 es más famosa. Pero ese partido en Polo Grounds tuvo un significado mayor para él. Scully creció viendo partidos en ese estadio, animando a los Gigantes y soñando con ver los partidos desde la cabina de prensa.

___

Siga a Ben Nuckols en https://twitter.com/APBenNuckols .