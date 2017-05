Montana: candidato se disculpa con reportero tras ganar voto

En su lugar, la votación reafirmó el respaldo de los electores de Montana al joven gobierno de Trump. El estado, de tendencia conservadora, ya votó abrumadoramente a su favor en noviembre.

Gianforte fue el claro favorito durante la durante la campaña, incluso después de que las autoridades lo acusaron de un delito menor de agresión el miércoles. Según testigos, tomó a Ben Jacobs, reportero del diario Guardian, y lo tiró al suelo tras una pregunta sobre el proyecto de ley sanitaria republicano.

El republicano se apartó de los focos tras ser citado por la policía e ignoró los llamados realizados desde el Partido Republicano el jueves para que se disculpase con el periodista. Reapareció para celebrar su victoria en la noche electoral y dijo que asume la responsabilidad por el incidente.

“Anoche cometí un error e hice algo que no puedo retirar. No estoy orgulloso de lo ocurrido”, dijo Gianforte a sus partidarios. "No debería haber respondido de la forma en la que lo hice y por eso lo siento”.

La polémica de último minute irritó a los republicanos, que este año tienen por delante ajustadas elecciones en distritos electorales tradicionalmente republicanos en Kansas y Georgia.