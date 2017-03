Vice colombiano entrega renuncia para postularse en 2018

Vargas Lleras, de 55 años, abogado de profesión y líder del partido Cambio Radical, entregó su carta de renuncia al Senado la noche del miércoles.

"Citamos a plenaria del Senado a las 3 de la tarde (2000 GMT) para votar si se acepta o no su dimisión", dijo el jueves a The Associated Press el secretario general de la cámara alta Gregorio Eljach. Si la renuncia es admitida se convocará para los próximos 10 días a ambas cámaras del Congreso para elegir a su sucesor.

La ley establece que los funcionarios deben renunciar en mayo para poder ser elegibles para un cargo en los comicios generales de mayo de 2018.

"Si bien a la fecha no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, y ante la posibilidad de hacerlo y con el fin de evitar que me cobije esta inhabilidad, he decidido retirarme del cargo manteniendo mi compromiso de seguir trabajando desde otros escenarios por el desarrollo del país", sostuvo Vargas Lleras en su carta al Senado.

Durante su gestión como vicepresidente Vargas Lleras trabajó en el mejoramiento de la infraestructura vial, marítima y terrestre y entregó más de 100.000 viviendas a personas de bajos recursos.

El martes y ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos, Vargas Lleras dio el balance final de su gestión. "Me voy con la satisfacción del deber cumplido, nunca antes tantos colombianos se habían beneficiado de los programas de vivienda, de agua potable", sostuvo.

Según la última encuesta de la empresa privada Gallup, la popularidad del ahora ex vicepresidente cayó de 61% en diciembre a 40 % en febrero.

Su sucesor sería el exdirector de la policía y negociador del gobierno en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Oscar Naranjo, informó Santos recientemente.

Naranjo es uno de los agentes más condecorados de Colombia. Jugó un papel central en la lucha contra el narcotráfico y participó en la redacción de la reforma del código de policía, lo que le valió en 2008 el título de mejor policía del mundo de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía.