Veracruz remonta para vencer a Cruz Azul

Los dos primeros goles locales fueron luego de pases del argentino Christian Pellerano.

El triunfo fue muy importante para Veracruz, que rompió una racha de cinco derrotas en fila y ahora tiene 12 puntos para ubicarse 14to de la clasificación.

Los Tiburones Rojos siguen al fondo de la clasificación que define al equipo que perderá la categoría al finalizar la temporada, pero se colocan a sólo un punto del Morelia, que tiene partido pendiente esta fecha.

Cruz Azul, que sólo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos, permanece en 10 puntos y resbala hasta la 15ta posición a la espera de los demás resultados de la fecha.

"Hoy no hemos merecido más, pero veníamos de una evolución a mejor y sabíamos que no teníamos margen de error. Teníamos un partido sencillo y nos hemos complicado la vida", dijo el entrenador español de los celestes, Paco Jémez. "A nosotros nos ha faltado talento y saber qué hacer, hoy no fuimos el equipo que había venido demostrando en las últimas semanas".

El revés es un duro golpe en las aspiraciones de la Máquina para romper una racha de cinco torneos sin clasificar a la liguilla por el título.

"La realidad es que no somos tan buenos, estamos donde lo merecemos. No tenemos calidad para estar arriba y estamos donde merecemos y se acabó", agregó Jémez. "No somos merecedores de estar más arriba y ya veremos cuando se acabe todo esto dónde estamos".

Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, ya empieza a ver más cerca la posibilidad del descenso. Con la derrota está a solo nueve puntos del Veracruz.

Parecía que la historia sería diferente cuando Cruz Azul tomó la posesión de la pelota en los primeros minutos. Sin embargo, Veracruz tuvo la gran oportunidad de irse al frente cuando el argentino Julián Velázquez derribó a Herrera dentro del área para un penal que Leobardo López cobró rasante y por el centro del arco y Jesús Corona desvió la pelota con la pierna para evitar la anotación.

La "Máquina" se adelantó en la pizarra cuando el ecuatoriano Ángel Mena mandó un centro por derecha hacia el corazón del área, donde el paraguayo Benítez conectó remate de cabeza que entró por el costado derecho del arquero peruano Pedro Gallese.

El chileno Martín Rodríguez estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 38 con un potente disparo dentro del área que se estrelló en el travesaño de los Tiburones Rojos.

Veracruz encontró la igualdad cuando el argentino Christian Pellerano dio un pase con la cabeza a Herrera, quien sacó un repentino disparo de pierna izquierda que entró pegado al poste derecho del portero Corona.

Los Tiburones le dieron la vuelta cuando Pellerano le dio otro pase a Andrade, quien sacó un disparo colocado por el poste derecho de Corona, que nada pudo hacer.

Veracruz no dio oportunidad a una reacción porque Luna recibió un centro por izquierda y anotó dentro del área el tanto que puso las cosas 3-1.

El partido se jugó a puerta cerrada después de que el estadio Luis "Pirata" Fuente fuera vetado por actos de violencia en sus tribunas en un partido por la séptima fecha ante Tigres.