Venezuela: su hora de estar en lo más alto del Clásico

La inefectividad de sus lanzadores, las fallas defensivas y la falta de ritmo en el plato de sus figuras, en buena medida por su escasa preparación, fueron decisivas en la eliminación temprana de Venezuela en dos de las pasadas ediciones del torneo, particularmente en el Clásico de 2013, en el que fueron despachados de entrada tras ganar apenas uno de sus tres compromisos de primera ronda.

Fue por eso que Miguel Cabrera —la máxima figura de Venezuela— sobresalió dentro del grupo de jugadores que se concentró en el campo de la Universidad Internacional de Florida, mucho antes del inicio de los entrenamientos primaverales. ¿La razón? Ponerse a punto, pero generar cohesión en el equipo.

Cabrera lidera la ofensiva. Félix Hernández será el as de espadas en la rotación. Francisco Rodríguez se encargará de sacar los últimos outs.

Venezuela lo tiene todo para conquistar su primer título y dejar en el baúl de los malos recuerdos sus tres incursiones previas, que siempre acabaron en fiasco.

"Sentimos vergüenza de la última participación y tenemos una deuda que honrar, no sólo con nombres se gana. Llegó la hora de poner a Venezuela en lo más alto", dijo a The Associated Press Miguel Cabrera, galardonado dos veces como el Jugador Más Valioso.

Pero no pudo espantar una polémica, en este caso la que giró en torno al nuevo manager Omar Vizquel y al gerente general del seleccionado, Carlos Guillén.

Originalmente, la designación de Vizquel fue hecha por el comité ejecutivo de la Federación Venezolana de Béisbol, y Guillén habría objetado su permanencia al frente de la selección.

Vizquel finalmente fue ratificado en el cargo, un día después que un grupo de jugadores de las mayores, encabezados por Hernández, salieron en defensa del excampocorto.

Tras el anuncio del roster oficial, Guillén una vez más estuvo en el ojo del huracán, tras ser acusado de "poco serio y falso" por Asdrúbal Cabrera, el torpedero de los Mets de Nueva York que quedó al margen del equipo tras haber expresado su interés de participar.

En fin, Venezuela apunta a lo alto.

Su mejor desempeño fue en la edición de 2009, cuando alcanzaron las semifinales. Pero ese resultado también evoca amargura. Fueron vapuleados 10-2 por Corea del Sur, en una semifinal en la que optaron por Carlos Silva en lugar de Hernández, por lejos el mejor pitcher del roster ese año.

En esta edición, Venezuela quedó en el Grupo D de la primera ronda, junto a Italia, Puerto Rico y México, anfitrión en la ciudad de Guadalajara.

___

LOS BATES

Además de Cabrera, inicialista de los Tigres de Detroit, el equipo venezolano puede jactarse de contar con otros dos ex campeones de bateo en las mayores: el intermedista José Altuve (Houston) y el jardinero Carlos González (Colorado).

También tienen en su nómina a bateadores de calidad como el designado Víctor Martínez (Detroit), el receptor Salvador Pérez (Kansas City), el antesalista Martín Prado (Miami), el infielder Rougned Odor (Texas), y los jardineros Ender Inciarte (Atlanta) y Odúbel Herrera (Filadelfia).

___

LOS BRAZOS

Pese a la presencia del "Rey Félix", ganador del premio Cy Young en 2010, y el apagafuegos Rodríguez (Detroit), quien viene de sumar 44 rescates en 48 oportunidades y figura cuarto en la lista histórica, hay dudas sobre las garantías que aportan los demás lanzadores.

Vizquel ha puesto énfasis en fortalecer el cuerpo de pitcheo, considerando las restricciones impuestas a la labor de los pitchers por la cercanía del comienzo de la temporada de Grandes Ligas.

Solo fueron convocados 13 jugadores de posición. Los demás son pitchers, muchos en ascenso. Vizquel ha dicho que no se guardará ningún lanzador y prometió salir con "lo mejor que tenemos".

Hernández es el fijo. El derecho llegó a los entrenamientos primaverales con Seattle en excelente condición luego de una de sus temporadas más discretas en las mayores. Acabó con marca de 11-8 y efectividad de 3.82 (la más alta desde 2007) en 25 aperturas (su menor cantidad en una campaña completa). Hernández abrirá en el primer juego contra Puerto Rico. El zurdo Martín Pérez, que dejó marca con Texas de 10-11 y efectividad 4.39, subirá a la lomita en el segundo encuentro, según el timonel.

___

LA DEFENSA

La defensiva venezolana luce sólida y se espera que conjure las debilidades del pitcheo. La única incógnita gira en torno al desempeño conjunto que tendrán Odor y Altuve, dos sobresalientes defensores de la segunda almohadilla, que se espera que a menudo se desempeñen como torpedero e intermedista, respectivamente.

Odor fue incorporado tras la lesión de Freddy Galvis (Filadelfia) y se alternaría con Alcides Escobar (Kansas City), Guante de Oro en 2015. En los jardines, González cuenta con tres Guantes de Oro en su carrera e Inciarte obtuvo el primero el año pasado. Pérez se ha llevado ese premio a la calidad defensiva en los últimos cuatro años.

___

EL MANAGER

Para Vizquel, la experiencia con la selección venezolana sería su primera como piloto. Actual coach de primera base en Detroit, Vizquel se rodeó un cuerpo técnico con amplia experiencia, incluidos cuatro managers campeones en el béisbol local venezolano.

"Cuento con el apoyo y respeto de los peloteros. Esto es algo que me gané por mi comportamiento dentro y fuera del campo, y estoy seguro que cada uno de nosotros no piensa en ninguna otra cosa que no sea ganar", enfatizó Vizquel.