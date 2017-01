Venezuela: opositores piden a OEA presionar elecciones

La oposición venezolana intensifica las presiones en medio de la próxima visita del arzobispo Claudio Maria Celli, enviado del Vaticano, quien junto con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, están actuando como facilitadores de un proceso de diálogo que está paralizado desde el mes pasado debido a acusaciones mutuas sobre el incumplimiento de los acuerdos.

Al grito de "elecciones ya", un grupo de diputados opositores, acompañados de centenares de seguidores, marchó por algunas calles del este de la capital hasta las oficinas de la Organización de Estados Americanos para consignar un documento sobre la compleja situación económica, social y política de Venezuela y denunciar la reciente detención del diputado suplente Gilber Caro, quien fue víctima de violaciones a su inmunidad parlamentaria, según la oposición.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido "acciones concretas" contra Venezuela ante lo que ha considerado el "rompimiento democrático", lo que le ha generado duras críticas de parte del presidente Nicolás Maduro, quien se ha referido a él como "basura" y "traidor".

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, también anunció que la coalición opositora convocó a marchas para el 23 de enero en todo el país hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral con el fin de presionar la convocatoria a elecciones en Venezuela. La oposición sostiene que el derecho al voto fue "secuestrado" luego de que las autoridades judiciales y electorales suspendieron en octubre un proceso de referendo revocatorio de mandato contra Maduro.

El oficialismo también llamó a una marcha en la capital para el 23 de enero, fecha en la que se conmemora la instauración de la democracia en Venezuela.

Maduro ratificó este miércoles la disposición del gobierno venezolano a mantenerse en la mesa de diálogo y anunció en una conferencia de prensa que se esperan reuniones con los facilitadores entre el 19 y 20 de enero.

Uno de los representantes de la oposición en la mesa de diálogo, Timoteo Zambrano, dijo a The Associated Press que para el 19 de enero se espera el arribo al país de Celli quien junto con Rodríguez Zapatero podría sostener reuniones separadas con el gobierno y la alianza opositora. "Ellos traen una propuesta, pero no la conocemos", dijo Zambrano al reconocer que los facilitadores buscan recuperar el proceso de diálogo que calificó de "trancado".

