Venezuela: Nicolás Maduro fustiga a presidente de Perú

En un acto de gobierno con motivo del Día de la Mujer, Maduro indicó que dio instrucciones a la canciller para que proceda a emitir de inmediato una nota de protesta y se enfoque en promover ante organismos regionales como UNASUR una medida semejante por sus declaraciones "ofensivas" hacia América Latina y El Caribe.

Durante una conferencia en Estados Unidos la semana pasada, Kuczynski dijo que Latinoamérica era como "un perro simpático" echado en una alfombra y que no representaba ninguna preocupación para ese país salvo Venezuela que, a su juicio, sí se ha convertido en un "gran problema".

"No podemos dejar pasar esto", indicó Maduro, quien recordó que desde el 6 de marzo "le he exigido al presidente Kuczynski que se retracte y le pida perdón a los pueblos de América" y hasta ahora su pedido no ha tenido respuesta al respecto.

El lunes Perú envió una nota de protesta a Venezuela y decidió llamar en consulta a su embajador en Caracas, Mario López Chávarri. Aquella nota calificó de "expresiones insolentes" las declaraciones recientes contra Kuczynski de parte de Maduro y su canciller, Delcy Rodríguez.

El canciller peruano Ricardo Luna dijo esta semana ante el Parlamento de su país que Maduro interpretó los dichos de Kuczynski "como un insulto a América Latina cuando en realidad lo que dijo fue que América Latina en su conjunto es un área que no tiene elementos 'adversariales' con Estados Unidos si se compara con las crisis de Oriente Medio y Siria".

Las relaciones entre Lima y Caracas han experimentado algunos roces desde que Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 78 años, inició su gobierno en agosto. Kuczynski ha sido un crítico franco del gobierno socialista de Maduro y discutió la necesidad de una acción conjunta para contener los problemas económicos y políticos del país durante una reunión el mes pasado con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.