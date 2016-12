Venezuela: inicia segunda jornada del canje de billetes

La decisión ha generado incertidumbre entre los venezolanos, que temen que la medida pueda agudizar los problemas de escasez de dinero efectivo en la inflacionaria economía de Venezuela.

Las filas del miércoles fueron mucho más pequeñas que las de la jornada previa.

Tras esperar por cuatro horas en la entrada de un banco en el este de la capital, Carla Pérez, una vendedora de una ferretería, logró ingresar a la agencia bancaria con su pequeña cartera llena de billetes de 100 bolívares para deshacerse de ese efectivo antes de que salga de circulación.

Pérez relató, al salir de la agencia, que debió suspender su viaje al interior del país porque no tiene el dinero efectivo para cancelar el boleto del autobús. "En el banco solo me estaban ofreciendo billetes de 2, 10 y 20 bolívares. Yo no los acepté porque tendría que salir a la calle con una maleta de dinero para pagar el boleto y eso es muy peligroso por la delincuencia", acotó.

"Esto es una incertidumbre total", indicó Armando Useche, un comerciante de 58 años, al quejarse de la escasez de dinero efectivo y la falta de opciones ante la eliminación de los billetes de mayor denominación.

"Nos piden depositar los billetes de 100 bolívares y lo único que nos ofrecen son billetes de 10, 20 y 50. Ellos ofrecen sacar las nuevas monedas esta semana, pero hasta ahora no cumplen", dijo el comerciante a las puertas de un banco en el este Caracas.

El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 15 de diciembre se lanzaría la denominación de 500 bolívares y que progresivamente se irán incorporando los billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000.

El presidente Nicolás Maduro decidió eliminar los billetes de 100, que son los de mayor denominación del país y representan más del 60% del dinero efectivo que hay en la economía, alegando que Venezuela es víctima de un "ataque" dirigido por "mafias" que contrabandean los billetes venezolanos hacia Colombia.

Para llevar adelante el proceso, el gobierno estableció un plazo de 72 horas, que vence el jueves, para cambiar y depositar los billetes referidos en los bancos públicos y privados. A partir del viernes se abrirá un plazo de diez días para que los bancos cambien este papel moneda en las oficinas del Banco Central y las entidades financieras que se designen para ese fin.

De igual manera, Maduro acordó el lunes el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia para combatir el contrabando de moneda.

El gobierno también decidió dar una rebaja de 2% en el Impuesto al Valor Agregado a las transacciones electrónicas para estimular esas operaciones y reducir los pagos con efectivo.

Los venezolanos enfrentan el proceso de canje de billetes en medio de un contexto de una desbordada inflación de tres dígitos y serias dificultades de escasez de alimentos y otros bienes que se han extendido al dinero en efectivo.

