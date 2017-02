Varias aerolíneas niegan billetes a EEUU a iraníes con visa

En Irán, uno de los siete países afectado por la orden ejecutiva de Trump, las aerolíneas extranjeras dieron instrucciones a las agencias de viajes de que no vendieran billetes de avión con destino a Estados Unidos a iraníes que tuvieran visas estadounidenses.

La agencia iraní de viajes Kowsar dijo a The Associated Press que había recibido instrucciones de todas las aerolíneas extranjeras de no vender entradas a los iraníes con visas para entrar en Estados Unidos.

La agencia señaló que no habría problemas para los que tuvieran permisos de residencia permanente o un pasaporte estadounidense.

Por el contrario, Qatar Airways emitió un aviso a sus pasajeros indicando que se permitiría viajar a Estados Unidos a los ciudadanos de los siete países mencionados en el decreto de Trump que tengan una visa válida o el permiso de residencia permanente conocido como "green card".

La compañía catarí citó una directiva de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Qatar Airways, una compañía respaldada por el gobierno catarí, es una de las aerolíneas de Oriente Medio que operan vuelos directos a varias ciudades estadounidenses. Como ocurre con otras operadoras de la región, muchos de sus clientes son pasajeros en tránsito que inician sus viajes en otros lugares fuera del Golfo Pérsico.

En otro de los países mencionados por el decreto de Trump, la embajada de Estados Unidos en Bagdad dijo que seguía esperando indicaciones sobre cómo aplicar la orden judicial que congelaba las restricciones migratorias impuestas por Trump. El magistrado anunció su fallo en respuesta a una demanda presentada por los estados de Washington y Minnesota.

"No sabemos qué efecto tendrá, pero estamos trabajando para conseguir más información", dijo la embajada a The Associated Press en un comunicado, añadiendo que el personal de la embajada había recibido muchas llamadas de teléfono y consultas de iraquíes ansiosos por saber si se habían modificado las restricciones de visas.

También la oficina del primer ministro estaba esperando a conocer "la posición oficial del gobierno de Estados Unidos", según un vocero del gobierno iraquí.

En una decisión principalmente simbólica, el parlamento iraquí pidió la semana pasada una medida recíproca en respuesta a la presión sobre el gobierno del país, que intenta alcanzar un equilibrio entre la alianza iraquí con Estados Unidos y las corrientes políticas en el país que mantienen estrechos lazos con Irán.