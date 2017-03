Vandalizan tarja en honor a Payá a pocas horas de ser colocada

Félix Llerena, activista y promotor de Cuba Decide, dijo a Martí Noticias que la familia no ha tenido información de quiénes lo hicieron.

Una tarja en honor al fallecido opositor Oswaldo Payá que había sido colocada en horas de la mañana del martes en la fachada de la casa del fallecido disidente fue retirada en el horario de la tarde, cuando ninguno de los residentes estaba en la vivienda.

Félix Llerena, activista y promotor de Cuba Decide, dijo a Martí Noticias que desconocidos "aprovecharon la ausencia de Rosa María Payá y otros familiares" para retirar la tarja.

Screen Shot 2017-03-02 at 11.01.54 AM.png

La familia no ha tenido información de quiénes lo hicieron, acotó el joven.

La tarja tiene una cita del discurso de aceptación del premio Sajarov 2002 que recibió Oswaldo Payá, donde destacó: “La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón, por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos: tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar por el miedo. No quiero imponer mi verdad ni que me impongas la tuya; vamos juntos a buscar la verdad. Esa es la liberación que estamos proclamando”.

"Después de develarla estuve un rato más allí y vi muchas personas que se tomaban fotos en el lugar, y otros que leían el mensaje donde se se destaca el pensamiento político de Oswaldo Payá, precisó este miércoles a Martí Noticias el opositor Félix Navarro, quien estuvo presente en la ceremonia de colocación de la tarja.

"Fue una manera muy sencilla de recordar y homenajear a Payá, una figura excelsa de la oposición al castrismo en Cuba", dijo.

Payá fue fundador del Movimiento Cristiano Liberación y creador del Proyecto Varela, una iniciativa que proponía a los ciudadanos apoyar la petición de un referendo para que sea el pueblo quien decidiera sobre las aperturas.

Embed Hoy mi papa cumpliría 65

Colocamos tarja en honor a #OswaldoPaya en la fachada de nuestra casa.#PayaVive pic.twitter.com/kmpwYHsmPS — Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) February 28, 2017

Durante la presentación de la tarja, Rosa María Payá invitó a todos a visitarlos en "nuestra casa, la casa de Oswaldo Payá, y a trabajar con nosotros por la libertad de Cuba".

La activista promueve la iniciativa Cuba Decide, que propone la realización de un Plebiscito Vinculante para iniciar una transición a la democracia en la isla.

(Con la colaboración de Ivette Pacheco)