Valverde dice que no tiene pacto con el Barsa

“No tengo ningún compromiso con ningún equipo, no he hablado con nadie”, dijo Valverde el miércoles. “Tengo un agente y se han interesado por mí. Ahora es diferente y tengo que valorar si me embarco en otra aventura. Y tiene que ser difícil porque las que parecían fáciles no me han ido bien”.

Valverde, de 53 años, ha sido mencionado como el candidato para reemplazar a Luis Enrique, quien anunció este año que esta sería su última campaña en la banca del Barcelona.

El equipo catalán juega su último partido de la temporada el sábado contra Alavés, en la final de la Copa del Rey.

El diario Mundo Deportivo reportó esta semana que Valverde ya tenía un pacto por dos años con el Barsa, con una opción para una tercera campaña. El periódico indicó que el anuncio oficial sería la próxima semana.

“No sé lo que se publica. No soy alguien que hable de equipos y no lo voy a hacer ahora”, afirmó Valverde. “A lo largo de este tiempo no es la primera vez que he tenido alguna oferta de clubes importantes”.

Incluso, no descartó tomarse tiempo libre antes de entrenar a otro conjunto.

“¿Por qué no? Al final puedo hacer lo que quiero, ¿no?”, indicó.