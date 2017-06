Vacaciones, fuera del alcance de 50% de estadounidenses

Olvídense de las millas de viajero frecuente, las ofertas de vuelos de último minuto e incluso los viajes en auto. Casi la mitad de los estadounidenses dicen que no van a tomar vacaciones este verano, mayormente porque no pueden costearlo, de acuerdo con un sondeo del Centro para Investigaciones de Asuntos Públicos The Associated Press-NORC.