Cubanos agradecen poder conectarse a la red desde sus viviendas gracias al programa de ETECSA "Nauta Hogar", pero su principal interrogante ahora es cuánto costará mantener el servicio en el futuro.

Los primeros usuarios en conectarse a internet en sus hogares en Cuba como parte de un plan piloto de ETECSA se muestran entusiasmados por las posibilidades que este les ofrece, y aunque advierten de los altibajos en el servicio, su mayor preocupación es saber cuál será el precio que tendrán que pagar por el mismo.

“La conexión está bastante bien, con sus altas y bajas, pero resuelve”, dijo a Martí Noticias, bajo condición de anonimato, una fuente cercana a uno de los 2.000 usuarios que forman parte del ensayo "Nauta Hogar".

Según reportes de algunos usuarios, en las primeras ocasiones navegaron con comodidad, pero con el paso de los días la conexión se ha ralentizado, y a determinadas horas del día resulta imposible conectarse.

No obstante, su principal interrogante es cuánto costará mantener la conexión a internet en sus hogares.

La fuente anterior agregó que el precio mensual del servicio cuando termine el periodo de prueba dependería de la velocidad que se prefiera: 15 CUC por 128 kilobytes, 30 CUC por 256 kilobytes, 50 CUC por 512 kilobytes, 70 CUC por 1 megabyte y 115 CUC por 2 megabytes.

Cubanos con internet en casas II

Un usuario entrevistado por la agencia de noticias EFE, identificado como Eduardo, quien opera una galería de arte en la calle Cuarteles del Centro Histórico habanero, apuesta a que el precio corresponderá con la cantidad de horas de conexión.

“Aquí tenemos una entrada (estable de dinero), pero conozco personas que no tienen para pagar 80 dólares por 30 horas al mes, que dicen que es lo que costará", señala.

Para un salario promedio de 25 CUC en la isla, estos precios serían accesibles solo para quienes tengan una entrada adicional de dinero, como las remesas de familiares en el exterior, o negocios privados.

No obstante, Eduardo predice que los cubanos sacarán de donde no hay para disfrutar de una conexión a Internet en sus casas: “Nosotros somos muy a nuestra manera, aunque nos quedemos sin comer pagamos las 30 horas”.

La prueba se extenderá por 2 o 3 meses, y mientras dure los beneficiados no tendrán que pagar por la conexión.

Directivos de ETECSA, citados por la agencia de noticias EFE, detallaron que se usaría banda ancha con tecnología ADSL por una cantidad de horas determinadas, asociadas a la velocidad de la conexión.

Los funcionarios agregaron que una vez finalizado el ensayo, ofrecerán el servicio primeramente a quienes ahora lo experimentan en el plan piloto.

"El problema es que se le ha dado internet a mucha gente que no está interesada, que no sabe ni encender una computadora o que no va a poder mantener la conexión", señaló a EFE un usuario que prefirió el anonimato.

El 20 de diciembre de 2016, el monopolio estatal de telecomunicaciones (ETECSA) anunció la rebaja de la tarifa de 2 CUC a 1.50 CUC por una hora de conexión en los puntos Wi Fi y en las salas de navegación.

El emprendedor habanero explicó que usa el servicio principalmente para comunicarse con la familia, como la mayoría de los cubanos que comienzan ahora a experimentar Internet con mayor frecuencia.

“La gente que tenga otro tipo de intereses buscan otro tipo de cosas, pero generalmente es lo que se busca: la novela, la serie o hablando con la familia”, indicó.

Para Pablo Morales, un asiduo a la zona histórica de la Habana Vieja, los cubanos apenas comienzan a descubrir las potencialidades del nuevo medio, y se limitan a usos muy básicos: la comunicación con familiares y amigos en el extranjero a través de aplicaciones de chateo y videos llamadas, y las redes sociales, especialmente Facebook.

“Muy poca gente lo usa para buscar información, descargar videos, visitar página de otros países con información variada. En la mentalidad del cubano está reducir los costos de comunicación con el exterior, porque con los precios de las llamadas internacionales impuestos por el monopolio es muy caro”, apuntó.

Otras de las ventajas esenciales que Morales ve a esta conexión en los hogares es la comodidad y la privacidad. En el último año, además de la lentitud de la conexión y los altos precios, numerosos usuarios mencionaban la incomodidad de mantener conversaciones privadas sentados en una acera o banco en uno de los 237 puntos Wi-Fi en la isla.

En la zona habanera del plan piloto, cercana a la Plaza Vieja del casco histórico, abunda la renta de habitaciones en casas particulares para turistas extranjeros, y el nuevo servicio de Internet le agrega valor a sus negocios.

“Eso es algo más que se les brinda a los turistas por un precio, que siempre les hace falta por lo menos revisar el correo o Facebook”, apuntó a Martí Noticias la fuente que prefirió el anonimato.

Cuba es actualmente uno de los países con menor tasa de conectividad del mundo. Más allá del plan piloto de ETECSA, el acceso a internet desde las casas particulares no está permitido para los cubanos salvo el caso de algunos sectores profesionales como médicos, periodistas, académicos e intelectuales, que requieren una autorización especial del Gobierno.