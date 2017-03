Uruguayo Fede Alvarez dirige secuela de "Dragon Tattoo"

Columbia Pictures anunció el lunes que la producción comenzará en septiembre con un nuevo elenco y Álvarez como director.

La cinta se basará en "The Girl in the Spider's Web" ("La chica en la telaraña") de David Lagercrantz, el cuarto libro en la exitosa serie creada por Stieg Larsson. La película se estrenaría en octubre de 2018.

Columbia estrenó en 2011 una adaptación de David Fincher de "The Girl With the Dragon Tattoo" protagonizada por Mara y Daniel Craig. Rumores de una continuación con los mismos actores habían rondado por años.

Álvarez, quien dirigió el thriller "Don't Breathe" ("No respires"), está en busca de nuevos actores.