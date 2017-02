Uruguay: jueza detiene aborto porque padre presenta amparo

"Ella no quiere tener el niño, pero mi cliente le dijo: 'tenelo y me lo das; yo lo crío'. Son situaciones extremas que no están previstas en la ley y sobre las cuales la justicia tiene que decidir", dijo a The Associated Press el abogado del hombre, Federico Arregui.

Arregui también relató que la pareja mantuvo una relación durante seis meses, ya interrumpida definitivamente.

El fallo fue dictado el martes 21 de febrero por la jueza del departamento de Soriano, Pura Concepción Book, pero recién tomó estado público hoy jueves. La magistrada entendió que no se cumplió con un requisito de la norma que legalizó el aborto y establece que la mujer deberá "poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso". En la historia clínica de la mujer no quedó asentado que haya cumplido con este paso.

La divulgación del fallo provocó una polémica inmediata en las redes sociales, con expresiones de festejo de detractores de la ley que legalizó el aborto y protestas de sus partidarios, ya que entienden que la mujer está siendo obligada a continuar con un embarazo no deseado. Ella ya lleva diez semanas de gestación y las disposiciones uruguayas autorizan el aborto hasta la semana 12, por lo que su única alternativa es apelar el fallo y que esta apelación se resuelva en las próximas dos semanas.

Paralelamente, Arregui presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de aborto, el primero que se plantea contra esa norma, por entender que viola la Constitución nacional. Ese recurso deberá ser analizado por la Suprema Corte de Justicia.

Uruguay despenalizó el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación en 2012, convirtiéndose en uno de los pocos países en América Latina en permitirlo. Esta fue una de las medidas más destacadas que sacó adelante el gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015).