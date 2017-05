Uruguay abre registro para comprar marihuana

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, informó a The Associated Press que solo ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia legal mayores de 18 años podrán registrarse. Una vez que la droga se ponga a la venta cada usuario accederá a 40 gramos mensuales. Todavía no hay una fecha establecida para el comienzo de la venta en los comercios.