Unos 50 países realizarán conferencia sobre el aborto

La conferencia empezará el jueves en Bruselas, dijeron los activistas el miércoles.

"Este no es el momento para regresar a la Edad Media", dijo el viceprimer ministro de Bélgica Alexander De Croo, en entrevista con The Associated Press.

La decisión de Trump quita unos 500.000 millones de dólares en fondos estadounidenses a grupos que suministren información sobre la interrupción del embarazo o lo practiquen.

Funcionarios de Europa y del resto del mundo opinan que la decisión perjudicará a mujeres y niñas, que son las que más necesitan de información sobre planificación familiar.