United enfrenta otra crisis, ahora por un conejo muerto

Angustiada, la criadora Annette Edwards dijo el miércoles a The Associated Press vía telefónica que un veterinario revisó a Simon, un conejo continental de 10 meses y 90 centímetros de largo (3 pies) poco antes de que viajara desde el aeropuerto Heathrow de Londres al O'Hare de Chicago. Simon fue adquirido por una celebridad a la que no quiso identificar, agregó.