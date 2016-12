UNICEF: unos 35.000 niños dejaron Mosul los 2 últimos meses

Fuerzas especiales iraquíes, mientras tanto, se adentraron en la parte oriental de la ciudad, retomando el barrio de Falah el lunes por la noche, dijo el teniente general Abdul-Wahab al-Saadi. Los combates proseguían mientras una nube de humo flotaba sobre la ciudad, que era estremecida por cañoneos de tanques y bombardeos aéreos.

Unas 93.000 personas han escapado desde que comenzó la operación, mientras que centenares de personas han permanecido en sus casas. Mosul es la segunda mayor ciudad de Irak y el último bastión del Estado Islámico en el país.

Muchos de los niños que salieron de la zona este de la ciudad, donde se registran los combates más intensos, "no sonríen, están tristes", dijo el martes a The Associated Press el representante de UNICEF en Irak, Peter Hawkins.

Hawkins no pudo concretar el número exacto de menores fallecidos desde el inicio del operativo el pasado 17 de octubre, pero señaló que algunos de ellos fueron baleados por francotiradores mientras estaban en la calle para llevar agua a sus casas.

"Los niños son las víctimas inocentes de cualquier conflicto y en este conflicto son las víctimas más inocentes", dijo Hawkins.

Es importante que en el periodo posterior al gobierno del grupo EI se "invierta en servicios para menores para que esta guerra no continúe", apuntó.

Equipos de la UNICEF están proveyendo a los niños agua y suministros sanitarios, además de vacunas contra la polio y el sarampión. En los campamentos de refugiados, dijo Hawkins, hay lugares en los que los niños pueden jugar, dibujar y reiniciar su educación.

Mosul, unos 360 kilómetros (225 millas) al noroeste de Bagdad, cayó en manos del Estado Islámico a mediados del 2014, cuando el grupo ocupó gran parte del norte y el occidente del país.

___

Abdul-Hassan reportó desde Bagdad. La periodista de la Associated Press Sinan Salaheddin contribuyó en Bagdad.