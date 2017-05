Under Armour fabricará uniformes de MLB a partir de 2019

El comisionado de las mayores, Rob Manfred, dijo el jueves que la mercancía para fanáticos de Under Armour estará disponible el próximo año, y que Under Armour será utilizado para fabricar la ropa que los equipos utilizan en el dugout a partir de la postemporada de 2018. El cambio completo a uniformes Under Armour será en la temporada de 2019.