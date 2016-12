Una mujer, la persona más longeva de EEUU, cumple 114 años

Adele Dunlap recibió globos y sus compañeros en el Centro Country Arch en Pittstown la festejaron el lunes cantándole "feliz cumpleaños" por sus 114 años de vida.

Pero el portal de noticias The Record (http://bit.ly/2hocF0w ) reportó que a Dunlap no le agradó del todo el festejo. Cuando le preguntaron por qué estaba agradecida, ella respondió "¿cómo lo voy a saber?" Y de deseo de cumpleaños, ella respondió que no quería nada.

También dijo que cumplía 105 años. El personal que la cuida y su familia dice que acostumbra quitarse una década de edad.

Dunlap se convirtió en la persona más longeva de Estados Unidos en julio tras la muerte de Goldie Michelson, quien vivía en Massachusetts.