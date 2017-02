Un vistazo a los Oscar tras bambalinas

Éste es un vistazo de los momentos clave que la gente no vio.

EL MEJOR ESPECTÁCULO EN LA HISTORIA: El equipo de escritores y productores de Jimmy Kimmel corearon lo mismo que dicen cada vez que graban el programa "Jimmy Kimmel Live!": "¡El mejor espectáculo en la historia!".

Después de la ceremonia, en medio de la confusión por el error en la entrega al premio a mejor película, el escritor y comediante Adam Carolla propuso un brindis por el anfitrión afuera de su camerino en el Dolby.

"¿Qué tan impresionados estamos con Jimmy?", preguntó Carolla. "Nunca olvidaremos este Oscar. ¿Recuerdas cuando fue anfitrión de esa ceremonia donde se equivocaron con el sobre?".

Kimmel elogió a su esposa embarazada, Molly McNearney, y a todos los escritores de su equipo, al decir que tenía la responsabilidad de decir bien sus líneas porque "uno sabe qué bromas escribió y tu familia sabe qué bromas escribiste".

El comediante agregó que aunque ha bromeado sobre su trabajo como anfitrión de los Oscar, "En secreto realmente quería que me llamaran".

En cuanto al error en la premiación a mejor película, al final de la noche, Kimmel dijo: "Todavía no sé lo que ocurrió".

Luego su equipo lo despidió coreando por última vez, "¡El mejor espectáculo en la historia!" y Kimmel y su esposa salieron rumbo a la fiesta de la Junta Directiva (de la Academia).

LAS PAREJAS MÁS ADORABLES: John Legend y Chrissy Teigen estuvieron muy cariñosos el uno con el otro durante la gala.

Antes de iniciar, Legend dijo a su esposa: "Luces tan bella", y le acomodó un mechón detrás de la oreja.

Una vez que la ceremonia comenzó, Teigen notó que Ryan Gosling caminaba detrás de ella y Legend hacia el cuarto verde.

"Tu mejor amigo está atrás", le dijo Teigen a su esposo.

"John habla de ti todo el tiempo", le dijo Teigen a Gosling, quien se sonrojó pero sobrellevó el momento.

El músico insistió que tenía que cambiarse de ropa para interpretar su tema "La La Land", pero Teigen lo convenció de que primero se tomara un trago.

"Tómate un trago, luego te cambias y vas al baño", propuso Teigen y Legend la siguió al cuarto verde.

Judd Apatow y Leslie Mann también competían por el título de pareja más adorable en los Oscar. Apatow acompañó a su esposa tras bambalinas mientras ella se preparaba para salir al escenario para presentar a los premiados por avances en las áreas de ciencia y tecnología. Apatow le dio una botella de agua con una pajilla y la besó en la mejilla antes de que saliera. Luego grabó la presentación de su esposa con su celular.

Cuando terminó su presentación y regresó tras bambalinas, Apatow le dijo, "¡Estuvo fabuloso!".

VALIOSO ADN: Tras abrir la ceremonia con su presentación, Justin Timberlake llegó al set de Kelly Ripa.

Él le habló sobre su número en la ceremonia y proyectos futuros, dejando un pequeño vaso de plástico que había usado durante la grabación.

Cuando se fue al área de entrevistas, Ripa dijo: "Vamos a tener que subastar esto en eBay. Éste es el vaso de Justin".

Aunque él ya salía de allí, Timberlake se detuvo abruptamente para recoger lo olvidado, y dijo: "Yo me llevo eso".

El vaso todavía no aparece en eBay.

¿TIEMPO DE SALIR AL ESCENARIO?: Meryl Streep descansaba tras bambalinas antes de salir al escenario. Pero cuando un anunciante dijo, "A continuación, Meryl Streep", la actriz saltó de su asiento.

La señal era un anuncio de lo que vendría después del comercial, pero Streep se puso en alerta de inmediato

"¿Qué?", preguntó, poniéndose de pie y preparándose para salir al escenario.

"Fue un anuncio", le respondió con una sonrisa Javier Bardem.

SUEÑO ADOLESCENTE: La joven de 16 años, Auli'I Cravalho, quien presta su voz al personaje "Moana" en el filme del mismo nombre, debutó en el escenario enfrente de millones de personas.

Antes de que Cravalho saliera a cantar "How Far I'll Go", el compositor de la canción, Lin-Manuel Miranda, la presentó con un rap original.

Miranda se quedó en la parte lateral del escenario para verla cantar en un monitor. Cuando terminó, Miranda aplaudió, saltó y gritó, "¡Guau!".

Cravalho recibió más felicitaciones al salir del escenario. Pasó al lado de Janelle Monae, quien le dijo, "Eres hermosa y también eres encantadora".

Sandy Cohen está en Twitter como: www.twitter.com/APsandy