Un pastel para Trump fue igual al de Obama

El repostero de Baltimore, Duff Goldman, hizo el pastel de Obama y el sábado en Twitter resaltó las similitudes con el de Trump, haciendo notar que él no horneo el del nuevo presidente.

La repostera de Washington, Tiffany MacIsaac, dijo a The Washington Post que se le pidió recrear el pastel de la fiesta de Obama. Dijo que no había tratado de molestar a Goldman.

En un tuit, Goldman, ex estrella del programa "Ace of Cakes" de la cadena Food Network, dijo que no estaba molesto por lo sucedido y agregó que era excelente que ese pastel fuera recordado.