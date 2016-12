Un insatisfecho James se torna en un problema para el Madrid

Mientras la mayoría de sus compañeros festejaba la victoria del club español en el Mundial de Clubes en Japón, el colombiano revelaba a los reporteros su decepción por no jugar lo suficiente bajo el mando del técnico Zinedine Zidane.

Rodríguez incluso dio a entender que podría dejar al Madrid, lo que significa que el equipo iniciaría 2017 ya sea tratando de darle más minutos de juego al mediocampista de 25 años o de hallarle un nuevo club.

Rodríguez, que llegó al Madrid bajo enormes expectativas tras brillar con la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2014, tiene contrato hasta junio de 2020, pero el jugador ha manifestado que aprovechará su tiempo libre en diciembre para tratar de tomar una decisión respecto a su futuro.

"A veces no es todo como uno quiere. Pero hay que estar tranquilo y tengo esos siete días para poder pensar bien todo", declaró. "Yo quiero estar aquí. Hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar que sí, o no, porque yo quiero jugar más. Quiero quedarme. Estoy siendo feliz aquí pero quiero jugar más. Si uno quiere jugar más hay que pensar bien todo y buscar salidas".

El colombiano, que jugó los últimos 20 minutos del partido del Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes contra el América de México, se dijo decepcionado por no tener la oportunidad de ver acción en la final.

Rodríguez se convirtió en poco tiempo en uno de los favoritos del técnico italiano Carlo Ancelotti a su llegada al equipo tras el Mundial, pero su tiempo de juego gradualmente se redujo en las siguientes temporadas.

El talentoso mediocampista ha tenido muy pocas oportunidades de destacar en el esquema de Zidane, que ha preferido usar a jugadores más dinámicos en la zona media de la cancha. Rodríguez ha sido relegado a la banca la mayor parte del tiempo, e incluso a veces no ha visto actividad como suplente.

"Si yo fuese James no me iría. Yo me quedaría en este gran club", comentó el entrenador francés. "Soy yo el que tengo que tomar decisiones y creo que va a tener minutos aquí. Sabemos la categoría que tiene y lo que nos puede aportar. Va a ser un jugador importante".

Líder de goleo en el Mundial de Brasil, Rodríguez sólo ha anotado dos goles en 16 actuaciones esta temporada, uno de ellos en la victoria de 6-1 sobre Cultural Leonesa en la Copa del Rey, cuando se le dio descanso casi a todo el plantel titular del equipo.

Si el colombiano opta por salir del Real Madrid, es muy probable que el club intente negociar un canje o préstamo en lugar de retener al mediocampista. Es probable que el siga siendo pretendido por algunos equipos europeos de primer nivel, y los medios españoles de antemano lo vinculan con clubes como el Manchester United, Chelsea y el Inter de Milán.

El siguiente compromiso del Real Madrid el 7 de enero ante Granada en la liga española, una competencia que ahora lidera con 37 puntos luego de 15 juegos.

___

Tales Azzoni está en Twitter como http://twitter.com/tazzoni