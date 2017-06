Un Belmont Stakes para cualquiera para cerrar Triple Corona

El favorito de las apuestas es Irish War Cry (paga 7 a 2), aunque el potro viene de terminar décimo en el Derby hace cinco semanas.

“Es bastante decepcionante cuando pierdes siendo u

no de los favoritos en el Derby”, dijo el entrenador de Irish War Cry, Graham Motion. “Tienes que pasar la página”.

“Mi caballo está bien. Siempre y cuando estuviese bien, merecía otra oportunidad”, agregó.

Irish War Cry quedó como el favorito después que Classic Empire se retiró esta semana por un absceso en una pezuña.

Epicharis, el segundo favorito en las apuestas (4 a 1), no se entrenó el viernes por tercer día consecutivo por dolor en la pezuña delantera derecha. El caballo fue examinado por veterinarios de Nueva York y Japón, pero no se dieron detalles sobre su condición. Su entrenador, Kiyoshi Hagiwara, no habló con la prensa.

Epicharis recibió el miércoles tratamiento con el antiinflamatorio legal Phenylbutazone, por lo que fue descrito como cojera de la pierna delantera derecha.

Martín Panza, vicepresidente de la asociación de hipismo de Nueva York, dijo que Epicharis caminaba bien el viernes.

“Confían que pueda competir mañana (sábado), pero también van a seguir evaluándolo”, expresó, refiriéndose al grupo de trabajo del caballo japonés. “Obviamente la salud del caballo es primordial, y si hay algún problema, volverán a evaluarlo”.

Epicharis se entrenó por última vez en la pista el martes, y no compite desde el 25 de marzo en Emiratos Arabes Unidos.

El ganador del Derby, Always Dreaming, terminó octavo en el Preakness, así que decidió ausentarse del Beltmont. Su entrenador Todd Pletcher tiene dos caballos en acción, Tapwrit y Patch.

Cloud Computing, ganador del Preakness, también se ausentará. Su entrenador Chad Brown tiene a Twisted Tom en carrera.