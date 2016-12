Un ataque aéreo inutiliza el último puente de Mosul

Los vecinos, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato al temer por su seguridad, indicaron que el ataque ocurrió el lunes al amanecer. No hubo representantes del gobierno iraquí o de la coalición internacional que lidera Estados Unidos disponibles para hacer declaraciones.

Activistas dentro de Mosul publicaron el martes por la noche fotos del puente de metal, conocido como el Puente Viejo, en las que se veían vigas retorcidas hundidas en el agua, mientras varios botes llevaban a los vecinos de una orilla a otra.

La ciudad norteña de Mosul tenía cinco puentes sobre el río Tigris, que atraviesa el centro de la ciudad. Cuatro de ellos fueron bombardeados desde el inicio de la amplia ofensiva militar de Bagdad para recuperar el control de la ciudad el pasado 17 de octubre, y el otro fue inhabilitado antes del inicio de la operación.

Hasta ahora, la mayoría de los combates se registraron en la orilla este del Tigris. Se espera que las fuerzas iraquíes utilicen pontones para cruzar una vez lleguen al río, como ya hicieron en otras operaciones en otras zonas.

Los combates en todos los frentes se han ralentizado por el uso que los extremistas hacen de coches bomba y francotiradores y la preocupación por la seguridad de los civiles, factores que frenan el avance del ejército iraquí hacia el centro de la ciudad.

En una conferencia de prensa el martes, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dijo que en lo que va de ofensiva por Mosul, combatientes del grupo EI lanzaron más de 900 coches bomba contra soldados iraquíes. No ofreció detalles sobre cuántos estuvieron conducidos por suicidas o fueron volados antes de alcanzar sus objetivos.

Mosul, a unos 360 kilómetros (225 millas) al noroeste de Bagdad, es la segunda mayor ciudad de Irak y el último gran bastión urbano del autoproclamado califato de Estado Islámico en el país. Calló en manos de los extremistas en 2014, cuando conquistaron gran parte del norte y oeste de Irak.