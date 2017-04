Un América disminuido enfrenta a Tijuana

Por si eso fuera poco, América tiene suspendido un año al zaguero paraguayo Pablo Aguilar.

Las Águilas han sorteado la adversidad en las últimas dos semanas en las que superaron a Pumas y Monterrey para llegar a 17 puntos, que los tienen como séptimo puesto de la clasificación en la víspera de la 13ra fecha.

"Con tantas lesiones el torneo ha sido complicado, pero se la ha dado la oportunidad a jugadores jóvenes que lo venían pidiendo. Estamos séptimos y pensamos en clasificar porque aún nos quedan cuatro partidos en casa", dijo el presidente del América, José Romano. "Esperemos ser como el ave fénix y llegar a la final otra vez".

Tijuana es cuarto en la tabla general con 18 puntos.

El domingo, Pumas tratará de ligar victorias por segunda ocasión en el torneo cuando reciba al líder de la competencia, Toluca.

Los universitarios, que vienen de superar 3-0 a Chiapas, tienen 17 puntos y marchan sextos de la clasificación que es comandada por los Diablos Rojos con 22.

"Hemos venido mejorando pero llegó el momento de probarlo ante Toluca", dijo Jesús Gallardo, quien marcó un par de goles la semana pasada. "Nos vimos bien la semana pasada, pero creo que Pumas aún no alcanza el cien por ciento de su capacidad".

Un revés del Toluca pondría en riesgo su liderato porque tiene muy cerca a Chivas, que el sábado recibe al Puebla buscando extender a cuatro su racha de partidos sin revés.

El Guadalajara suma 21 puntos y retomaría el liderato con un empate combinado con un revés de los Diablos Rojos.

Chivas además llega con el ánimo por las nubes tras conseguir su pase a la final por la Copa MX.

"Cambiaríamos todo por ser campeones de liga donde todavía quedan muchos partidos", dijo el entrenador argentino del "Rebaño Sagrado", Matías Almeyda sobre el pase a la final. "Hoy disfrutamos, esto pero ya pondremos la mente en el juego ante Puebla".

En la final de la Copa MX, Chivas enfrentará al Morelia, que a media semana derrotó a un Cruz Azul que cosechó un nuevo fracaso y ahora debe concentrarse en intentar remontar posiciones en la liga para evitar quedar fuera de la liguilla por sexto torneo en fila.

"Fracasa el que no lo intenta, el que no deja todo en el campo y eso no nos lo puede reprochar nadie. Cada jugador dejó la piel en el campo porque es su obligación y siente el escudo", dijo el entrenador español Paco Jémez sobre la eliminación. "Los resultados sí son horribles, pero nada más".

En el estadio Azul de la capital, Cruz Azul volverá a enfrentar al Morelia en un partido con implicaciones para el descenso.

La "Máquina" tiene 10 puntos y es 15to de la clasificación general y 14to, en la tabla de promedios que define al equipo que descenderá al finalizar el torneo. Morelia es penúltimo, pero está a sólo siete puntos de los celestes.

"A veces el fútbol es cruel y lo está siendo con nosotros", agregó Jémez. "Pero no hemos fracasado, el que diga eso está haciendo demagogia".

En otros encuentros: Querétaro-Atlas, Monterrey-Chiapas, León-Veracruz, Necaxa-Tigres y Santos-Pachuca.