Último disco de Glen Campbell "fue terapéutico”

Campbell, famoso por éxitos como "Wichita Lineman" y "Gentle on My Mind", fue diagnosticado con Alzheimer en 2011 después de que presentara síntomas de pérdida de memoria. Su gira de despedida en ese mismo año fue retratada en un documental nominado al Oscar titulado "Glen Campbell: I'll Be Me", que ganó un Grammy por su banda sonora.