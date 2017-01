Trump: Secretario de Defensa se opone a la tortura

Trump, acompañado de la primera ministra británica Theresa May en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, también señaló que horas antes tuvo una "muy buena conversación telefónica" con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, pero refirmó su postura de que México "sacó ventaja en las negociaciones y nos dañó fuertemente" en el comercio, al tiempo que advirtió que eso cambiará.

"Ya no vamos a ser el país que no sabe lo que está haciendo", declaró Trump.

Tres temas —si el mandatario permitirá la utilización de la tortura, las relaciones entre Estados Unidos y México, y el futuro de las sanciones a Rusia— dominaron la breve conferencia de prensa del nuevo presidente al término de su primera reunión con un gobernante de otro país.

La prensa le preguntó a Trump si sopesa levantar las sanciones estadounidenses que pesan sobre Moscú antes de su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin prevista para el sábado. El multimillonario no se comprometió a nada y señaló que "ya veremos qué sucede. Respecto de las sanciones, es muy pronto para conversar de eso".

Desde que asumió la presidencia, Trump ha dejado entrever un renovado apoyo a la utilización de la tortura en la lucha contra el extremismo islámico. Sin embargo, dijo que él cederá en su posición para dar preferencia al punto de vista de su secretario de Defensa, James Mattis, quien ha puesto en duda la efectividad de prácticas como "el submarino", en la que se simula el ahogamiento del interrogado.

"Él ha manifestado públicamente que no necesariamente cree en la tortura ni en 'el submarino', o como ustedes quieran definirlo... Yo no estoy necesariamente de acuerdo. Pero les digo que su posición tendrá preeminencia porque le he dado esa facultad. Él es un experto", declaró Trump. El presidente dijo que confía en Mattis, a quien se refirió como un "general de generales".

La atención sobre la tortura se reanudó desde que The Associated Press y otras organizaciones noticiosas obtuvieron una copia del borrador de un decreto que dejaba entrever amplios cambios en los métodos de interrogatorio y las políticas de detención de Estados Unidos.

Ese texto, que la Casa Blanca dijo que no era oficial, también revertiría los esfuerzos del presidente Barack Obama de cerrar el centro militar de detención en Bahía de Guantánamo, Cuba, un lugar que Trump ha dicho desea esté lleno de "tipos malos".

El documento pide recomendaciones sobre si Estados Unidos debe reabrir centros de detención de la CIA en el extranjero. Según los detractores, esos sitios clandestinos ensuciaron la imagen del país en la escena mundial.

Trump también habló de su conversación de una hora que sostuvo con Peña Nieto horas antes. El presidente de Estados Unidos la describió como una "llamada amistosa" un día después de que el gobernante mexicano cancelara su visita a Washington debido a que Trump dio pasos concretos para cumplir su promesa de campaña de construir un muro fronterizo entre ambos países.

Trump insistió en su postura de que la frontera entre México y Estados Unidos es porosa y las drogas pasan a territorio estadounidense.

También dijo que renegociará los acuerdos comerciales de su país con México.

___

El periodista Ken Thomas de The Associated Press contribuyó a este despacho.

___

Julie Pace está en Twitter como http://twitter.com/jpaceDC y Vivian Salama en http://twitter.com/vmsalama