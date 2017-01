Trump se inmiscuye en otra pelea, ahora contra Meryl Streep

Trump, quien el 20 de enero Trump será juramentado como el 45to presidente de Estados Unidos, despotricó contra Streep, quien ha ganado varios premios Oscar, en momentos en que él y por lo menos nueve de sus nominados al gabinete y a otros cargos enfrentan temas más serios.

Trump tuiteó el lunes que Streep es "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood" y "un títere de Hillary que perdió de manera aplastante".

Será una semana dura de interrogantes sobre sus conflictos de interés, su actitud hacia Rusia y otros temas contenciosos al iniciar las audiencias para confirmar a los seleccionados y ante la primera conferencia de prensa del presidente electo en casi seis meses.

Sus designados al máximo cargo diplomático, al máximo cargo policial y al director de seguridad nacional están entre por lo menos nueve funcionarios que deberán interpelados por comisiones del Senado a partir del martes.

Al día siguiente, Trump tendrá una conferencia de prensa en que tendrá que explicar cómo separará sus funciones como presidente con sus funciones como jefe de un conglomerado empresarial, aparte de otros temas. Trump ha prometido separarse de la Organización Trump durante su presidencia, pero no ha dado detalles de cómo lo logrará.

Probablemente el tema más apremiante es el de cómo Trump responderá a las conclusiones de las agencias de seguridad estadounidenses de que Rusia interfirió en las elecciones para hacer que le gane a la demócrata Hillary Clinton.

El que será el secretario de la presidencia de Trump, Reince Priebus, dijo el domingo que Trump acepta que Rusia fue responsable del hacking: "Trump no niega que entes en Rusia fueron los responsables de este intento en particular".

El viernes, los directivos de las agencias de seguridad se reunieron con Trump y le expresaron sus conclusiones de cómo el Kremlin interfirió en la campaña electoral. Priebus asistió a la reunión.

En una entrevista con The Associated Press después de esa reunión, Trump dijo que "aprendí mucho" de sus discusiones con los jefes de inteligencia, pero se negó a decir si coincidía con la aseveración de los motivos de Rusia. Trump dijo que es bueno tener buenas relaciones con Rusia y que quien no esté de acuerdo con eso "es un estúpido".

Otros no estuvieron de acuerdo con eso.

"Mi sospecha es que esas esperanzas de Trump se verán frustradas muy pronto", dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell. "Es obvio que los rusos son un fuerte adversario y los demostraron al tratar de inmiscuirse en nuestras elecciones".

Una versión no confidencial del reporte vinculó directamente al presidente ruso Vladimir Putin con el intento de interferir en las elecciones, afirmando que Moscú tenía "una obvia preferencia" hacia Trump por encima de Clinton. Trump y sus aliados se muestran irritados cuando se les acusa de haber ganado las elecciones gracias a la injerencia rusa.

Kellman reportó desde Washington. La periodista de The Associated Press Vivian Salama en Washington contribuyó para este despacho.