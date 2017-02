Trump regaña a la prensa: "No usar fuentes anónimas"

WASHINGTON (AP) — Donald Trump aprovechó su primer discurso presidencial ante la mayor reunión de activistas de derecha el viernes para renovar sus críticas a la prensa, en particular por el empleo de fuentes anónimas. "No se debe permitir (a los periodistas) usar fuentes a menos que mencionen el nombre de alguien", declaró, apenas horas después que miembros de su equipo informaron a la prensa y exigieron que no se mencionara sus nombres.