Trump no acudirá a la cena con los corresponsales

El evento anual de recaudación de fondos para becas universitarias y lugar de entrega de premios a reporteros suele incluir a políticos, periodistas y celebridades, así como el presidente y la primera dama. Las afirmaciones de un comediante, que con frecuencia se burla del mandatario, y un discurso cargado de humor del presidente mismo, en el que arremete contra la prensa y rivales políticos, han sido el plato fuerte del evento, que C-SPAN ha transmitido en vivo.

En un tuit el sábado, Trump escribió: "No acudiré a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. ¡Les deseo lo mejor a todos y que tengan una gran velada!" No ofreció las razones por las que no asistirá.

Trump tiene una añeja mala relación con los medios. Sin embargo, desde que asumió el cargo ha intensificado sus críticas al acusar a algunos medios de noticias prominentes de publicar "noticias falsas" y los ha llamado "¡el enemigo del pueblo estadounidense!".

El magnate ha acudido regularmente al evento en los últimos años, algo que corresponde con su condición de celebridad como estrella televisiva de reality y dueño de un concurso de belleza. No acudió a la cena de abril de 2016, que se dio en medio de la campaña presidencial y fue la última en la que el presidente Barack Obama fungió como invitado de honor.

Sin embargo, eso no significó que Trump no fuera el centro de las bromas. En cierto momento Obama dijo a los invitados que el magnate "ha pasado años reuniéndose con líderes de todo el mundo: la señorita Suecia, la señorita Argentina y la señorita Azerbaiyán".

De haber acudido a la cena, Trump habría sido el blanco principal de las bromas y la cámara no habría dejado de mostrar su reacción ante los comentarios. En 2011 estuvo presente —y parecía sentirse humillado— cuando Obama lanzó broma tras broma a sus expensas. En ese entonces el multimillonario era uno de los que defendían la desacreditada afirmación de que Obama no había nacido en Estados Unidos.

En un comunicado emitido después del tuit de Trump, el presidente de la Asociación de Corresponsales, Jeff Mason, dijo que "la Asociación toma nota del anuncio del presidente Donald Trump en Twitter de que no planea acudir a la cena, que ha sido y seguirá siendo una celebración a la Primera Enmienda y del importante papel que desempeñan los medios noticiosos independientes en una república saludable".

La Primera Enmienda constitucional defiende la libertad de prensa, de expresión, de religión y de asamblea pacífica.