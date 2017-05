Trump le pidió a Comey cerrar investigación sobre Flynn

WASHINGTON (AP) — El exdirector del FBI, James Comey, escribió en un memo que el presidente Donald Trump le pidió que cerrara una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona ha visto el memo pero no estaba autorizada a dar su nombre para discutir el tema y habló bajo condición de anonimato. La existencia del documento fue reportada en primera instancia el martes por The New York Times.