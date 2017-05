Trump hace comentarios desconcertantes sobre la Guerra Civil

"La gente no se da cuenta, sabes, la Guerra Civil, si es que lo piensas, ¿por qué?", dijo el presidente una entrevista con el diario The Washington Examiner, de acuerdo con una transcripción divulgada el lunes. "La gente no se hace esa pregunta, pero ¿por qué hubo la Guerra Civil? ¿Por qué esa no pudo ser resuelta?".

Tras elogiar a Jackson, el presidente populista que ha citado como modelo a seguir, que si ese histórico líder hubiera sido presidente "poco tiempo después, no hubiéramos tenido la Guerra Civil".

"Él estaba realmente furioso al ver lo que estaba pasando en relación con la Guerra Civil, él decía 'No hay motivo para esto'", dijo el presidente.

Sin embargo, Jackson murió en 1845 y ese conflicto no comenzó sino 16 años después, en 1861.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de una explicación a los comentarios de Trump.

Jackson era dueño de una plantación con esclavos. Ciertamente algunos historiadores le atribuyen haber mantenido unido al país en la década de 1830, cuando Carolina del Sur amenazó con escindirse por el tema de cuánto poder debería tener cada estado para anular impuestos federales. Esa polémica, sin embargo, no era sobre el asunto de esclavitud, y el acuerdo eventual que mantuvo los derechos de los estados fue preámbulo de la Guerra Civil.

La Guerra Civil se fermentó durante décadas. Derivó de riñas entre el Sur y el Norte por el tema de la esclavitud y por la polémica de cuánta autonomía debería tener cada estado. La interrogante de si la esclavitud podía aplicarse a los nuevos territorios del oeste duró décadas y líderes del Sur amenazaron con separarse de la unión si Abraham Lincoln, quien favorecía derogar la esclavitud, resultaba electo en 1860.

Luego que Lincoln ganó sin triunfar en ningún estado del Sur, líderes del Sur creyeron que sus derechos estaban en peligro y se separaron de la unión, formando los Estados Confederados de América. La guerra comenzó poco después y el Norte peleó por mantener al país unido.

