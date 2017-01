Trump felicita a Miami por no servir de santuario para indocumentados

Aunque Miami-Dade, Florida, no se considera 'santuario' cumplirá con las solicitudes federales de detención de inmigrantes. El estratega jefe de Trump Stephen Bannon le dijo a The New York Times que los medios deberían estar "avergonzados" por su trato al hoy presidente., y la Casa Blanca estudia finaciar el muro con México con un arancel del 20%.