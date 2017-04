Trump: EEUU listo para actuar solo sobre Corea del Norte

"Sí, hablaremos sobre Corea del Norte", dijo Trump al diario para una entrevista que fue publicada el domingo en su edición digital. "Y China tiene una enorme influencia sobre Corea del Norte. Y China decidirá si nos ayuda con Corea del Norte o no. Si lo hacen, será muy bueno para China, si no lo hacen, no será bueno para nadie".

Trump agregó que el tema comercial era el incentivo para que China colabore con Estados Unidos. Aun así, señaló que Estados Unidos podría manejar "totalmente" la situación de Corea del Norte sin la ayuda de China.

Al ser cuestionado sobre cómo encararía el tema con Corea del Norte, Trump declaró que "no se los voy a decir. Saben, no soy el Estados Unidos del pasado, donde les decíamos dónde íbamos a atacar en Medio Oriente".

Aunque China provee apoyo diplomático y económico a su vecino, afirma que su influencia en el gobierno de Kim Jong Un es limitada.

La relación entre Estados Unidos y China ha sido incierta desde la elección de Trump. Durante su campaña, acusó a China de prácticas comerciales injustas y amenazó con incrementar los aranceles a los productos chinos y declarar a Beijing como un manipulador de divisas, aunque se desconoce si Trump proseguirá con esas amenazas.