Trump dice que sus son un “mensaje honesto”

Trump recurre a Twitter con frecuencia para criticar a la prensa y sus opositores políticos.

“Lo lamento, gente, pero si yo hubiera confiado en las Noticias Falsas de CNN, NBC, ABC, CBS, washpost o nytimes, hubiera tenido CERO probabilidad de ganar WH”, es decir, la Casa Blanca.

Washpost y NYTimes son, respectivamente, los diarios The Washington Post y The New York Times.

El lunes, Trump defendió por Twitter su proyecto original de prohibición de ingreso a Estados Unidos y criticó al alcalde de Londres por su respuesta a los mortíferos ataques del fin de semana.