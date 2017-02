Trump dice que la Casa Blanca es una "máquina bien afinada"

A casi un mes de que asumió el cargo, el presidente insistió en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que su nuevo gobierno ha conseguido "un importante progreso" y se acreditó el optimista ambiente empresarial y el incremento en el mercado accionario.

El mandatario criticó los reportes de prensa de un inicio caótico de su gobierno marcado por su polémico decreto para restringir el ingreso a Estados Unidos a viajantes provenientes de siete naciones predominantemente musulmanas. Trump dijo que anunciará la próxima semana un "nuevo y extenso decreto para proteger a nuestro pueblo".

"Este gobierno corre como una máquina bien afinada", declaró Trump durante su prolongada conferencia de prensa, en la que el jefe del ejecutivo interrumpió en repetidas ocasiones las preguntas de los reporteros para expresar sus quejas.

A lo largo de la sesión, el presidente criticó constantemente a la prensa, a la que acusó de estar "fuera de control" y prometió llevar su mensaje "directamente a la gente".

Descartó los reportes recientes del The New York Times y de CNN de que funcionarios de la campaña de Trump tuvieron contacto con autoridades rusas antes de su elección. Trump dijo que Paul Manafort, su ex jefe de campaña que tiene vínculos con Rusia y Ucrania, es un "hombre respetado".

Ante presión constante, Trump dijo que "nadie, que yo sepa" dentro de su personal de campaña contactó a funcionarios rusos. Dijo que todos esos reportes son "un ardid" y que él "no tiene nada que ver con Rusia". Añadió que "son noticias falsas inventadas por la prensa".

Ante reportes de extensas filtraciones al interior de su gobierno, Trump también advirtió que frenará la diseminación de información importante, e indicó que solicitó una investigación al Departamento de Justicia. "Esas son filtraciones penales", y añadió. "Las filtraciones son reales. Las noticias son falsas".

Darlene Superville y Ken Thomas están en Twitter como: http://www.twitter.com/dsupervilleap y http://www.twitter.com/KThomasDC