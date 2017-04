Trump dice que "dreamers" pueden "estar tranquilos"

WASHINGTON (AP) — Los jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de manera ilegal cuando eran niños pueden "estar tranquilos", dijo el viernes el presidente Donald Trump, porque ellos no son el blanco de los esfuerzos de deportación delineados por sus políticas de inmigración.

Trump, en una entrevista con The Associated Press sobre varios asuntos, dijo que su gobierno "no está tras los dreamers, estamos detrás de criminales".