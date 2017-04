WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aseguró que si no puede renegociar el acuerdo vigente de libre comercio con México y Canadá, Estados Unidos se retirará del pacto.

Trump dice que acabará con el TLCAN si no puede renegociar

Associated Press

En una entrevista transmitida el domingo por el programa "Face the Nation" de la cadena de televisión CBS, el presidente norteamericano dijo que recientemente le dijo a los líderes de ambos socios comerciales que no retirará a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ahora, pero que podría hacerlo si decide que un nuevo pacto no es "un trato justo para todos".