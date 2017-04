Trump dice "estén tranquilos", pero los dreamers no lo están

Varios de los llamados "dreamers" le dijeron el viernes a The Associated Press que no se sintieron reconfortados por la promesa que hizo Trump —en una entrevista con AP— de que no se enfocará en deportar a las casi 800.000 personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños y que viven ilegalmente en el país amparados por el el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual fue promulgado por su predecesor, Barack Obama.