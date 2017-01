Trump dará primera conferencia desde su triunfo electoral

Casi medio año y una victoria electoral después, el presidente electo se pondrá finalmente ante los reporteros para responder a preguntas sobre el papel que cree que jugó Rusia en el año electoral con el hackeo a grupos democráticos, interferencias que según la comunidad de inteligencia tenía como objetivo ayudar al republicano a derrotar a Clinton. Trump ha negado esa afirmación.

En la rueda de prensa, que tendrá lugar a última hora de la mañana en el vestíbulo de la Trump Tower, se espera que el empresario enfrente cuestiones sobre cómo planea desvincularse del negocio inmobiliario internacional y los demás negocios de su familia.

Trump planeaba esbozar esos pasos en una conferencia de prensa a mediados de diciembre, pero lo aplazó debido en parte a la complejidad del asunto.

Por otra parte, un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press el martes que los servicios de inteligencia informaron a Trump acerca de un informe no confirmado de que Rusia tenía información personal y financiera comprometedora sobre él. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente sobre el asunto.

Poco después, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - ¡UNA TOTAL CACERIA DE BRUJAS POLITICA!".

Un vocero del presidente Vladimir Putin rechazó las denuncias el miércoles.

El vocero Dmitry Peskov calificó la noticia de "total invención y completo disparate". El Kremlin, insistió el vocero, "no participa en la recopilación de material comprometido".