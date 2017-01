Trump asoma posibilidad de cancelar reunión con Peña Nieto

"Si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión", publicó Trump en su cuenta de Twitter un día después de que a través de una orden ejecutiva ordenara la construcción del muro a lo largo de la frontera binacional.

Trump insistió durante su campaña electoral en que México absorberá el costo de la obra pese a las reiteradas negativas de Peña Nieto.

La noche del miércoles el jefe de Estado mexicano dijo durante una alocución televisiva que "lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro".

Una autoridad federal dijo a The Associated Press el miércoles que Peña Nieto evaluaba la posibilidad de cancelar su visita a Washington.

Trump afirmó también el jueves en Twitter que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares y agregó que "ha sido un convenio beneficioso para una sola de las partes desde el inicio de TLCAN, con grandes cantidades de empleos y empresas desaparecidas".

Trump prometió en su campaña renegociar el tratado comercial suscrito con México y Canadá alegando que perjudica a los trabajadores estadounidenses.

The Associated Press solicitó un comentario a la embajada mexicana sin obtenerlo de inmediato.

El mandatario estadounidense publicó ambos mensajes en Twitter durante el segundo y último día de la visita que el canciller mexicano Luis Videragay realiza en la capital estadounidense, durante la cual ha evitado a los medios de comunicación.

--------

