Trump asoma posibilidad de cancelar reunión con Peña Nieto

"Si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión", publicó Trump en su cuenta de Twitter un día después de que a través de una orden ejecutiva ordenara la construcción del muro a lo largo de la frontera binacional.

En México, los funcionarios del gobierno no tuvieron una reacción inmediata al tuit el jueves. Una autoridad federal dijo a The Associated Press el miércoles que Peña Nieto evaluaba la posibilidad de cancelar su visita a Washington.

El secretario de Hacienda José Antonio Meade dijo a la radioemisora Grupo Fórmula: "Yo creo que la diplomacia en general no se conduce por Twitter".

Añadió: "La cancillería está involucrada allá, está teniendo reuniones allá y habrá que ver qué resulta de eso, qué reporte le hacen al presidente y qué valoración conjunta en función de eso".

El excanciller mexicano Jorge Castañeda opinó que "Peña Nieto no tiene más remedio que decir 'no voy'''.

Trump insistió durante su campaña electoral en que México absorberá el costo de la obra pese a las reiteradas negativas de Peña Nieto.

La noche del miércoles, el jefe de Estado mexicano dijo durante una alocución televisiva: "lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro".

Trump afirmó también el jueves en Twitter que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares y agregó que "ha sido un convenio beneficioso para una sola de las partes desde el inicio de TLCAN, con grandes cantidades de empleos y empresas desaparecidas".

Trump prometió en su campaña renegociar el tratado comercial suscrito con México y Canadá alegando que perjudica a los trabajadores estadounidenses.

The Associated Press solicitó un comentario a la embajada mexicana sin obtenerlo de inmediato.

El mandatario estadounidense publicó ambos mensajes en Twitter durante el segundo y último día de la visita que el canciller mexicano Luis Videragay realiza en la capital estadounidense, durante la cual ha evitado a los medios de comunicación.

Luis Alonso Lugo está en: www.twitter.com./luisalonsolugo