Trump apunta a Toyota por planes de producción en México

Trump tuiteó el jueves que la automotriz japonesa planea construir una fábrica en Baja California para fabricar el compacto Corolla. Advirtió que si no instala la planta en Estados Unidos, pagará un gran impuesto en la frontera.

La amenaza es similar a las que lanzó contra at Ford Motor Co. y General Motors Co. Trump ha amenazado reiteradamente a Ford con un impuesto en la frontera y esta semana fustigó a GM por importar autos desde México.

Trump se ha equivocado en cuanto a la ubicación de la planta mexicana. La compañía anunció en abril que invertiría 1.000 millones de dólares en una planta Corolla en el centro de México.