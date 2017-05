Trump admite que su Casa Blanca puede ser "combativa"

Sobre si su Casa Blanca es demasiado combativa, Trump respondió: "Creo que sí. Podría ser mi culpa". Añadió entonces: "No quiero necesariamente culpar a alguien, pero por ahí hay una gran falta de amabilidad que me sorprende".

Sin embargo, Trump no llegó a decir que su Casa Blanca tenga la intención de ser combativa, indicando que “la única manera de sobrevivir es ser combativo. Voy a leer historias en The New York Times que son muy parciales. Conozco la victoria ¿OK?”.